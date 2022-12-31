Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü

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MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde Ahmet Şahin (21), Kemal Aksüt (23) ile M.T. (21) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla ateş açılması sonucu yaralanan Ahmet Şahin ile Kemal Aksüt, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan M.T, polis ekiplerince yakalandı.









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