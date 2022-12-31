Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda, 3 tabanca ve 659 mermi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde Yeşilyurt ilçesinde bir adresete silah satışı yapıldığı belirlendi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, arama neticesinde 3 tabancayla çeşitli ebatlarda 659 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.