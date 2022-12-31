Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda, 3 tabanca ve 659 mermi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde Yeşilyurt ilçesinde bir adresete silah satışı yapıldığı belirlendi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, arama neticesinde 3 tabancayla çeşitli ebatlarda 659 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.