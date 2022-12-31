Malatya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da otomobilin devrilmesiyle yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

F.D'nin kullandığı 44 LY 826 plakalı otomobil, Hasan Varol Mahallesi Gönültaş Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki M.D. yaralandı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye görevlileri sevk edildi.

İtfaiyenin araçtan çıkardığı yaralılar, 112 Acil Sağlık görevlilerince kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

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