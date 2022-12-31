Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Turhan, Mekke'nin Fethi programına katıldı

MALATYA (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan, Malatya'da Mekke'nin Fethi programına katıldı.

Turhan, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde, AGD Battalgazi Şubesince gerçekleştirilen program kapsamında Mekke'nin Fethi temalı resim serginin açılış kurdelesini kesti.

Salih Turhan, serginin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Mekke'nin Fethi'nin 1392'nci yıl dönümünü kutladıklarını, dernek olarak bu organizasyonu dünyanın birçok ülkesinde icra ettiklerini belirtti.

Hazreti Muhammed'in fethettiği Mekke'nin "şehirlerin anası" olduğunu dile getiren Turhan şöyle konuştu:

"Bu savaşın işgal değil fetih olduğunu, kalplerin gönüllerin kazanma gayreti olduğunu göstermek için Mekke'nin Fethi programlarını yapıyoruz. Yılbaşı ve Noel kutlamaları İslam dünyasında ve ülkemizde yaygın hale gelmeye başladı. Toplumun içinde herkes istediği gibi yaşayabilir, istediği etkinliği yapabilir ancak biz burada yılbaşı ve Noel kutlamalarının bizim kültürümüz, inancımız ve değerlerimizle alakası olmayan kutlamalar olduğunu, bu kutlamaların insanımızı alışveriş çılgınlıklarına, gençlerimizi haramlara, kötülüklere dahil eden çalışmalar haline dönüştürdüğü konusunda insanlarımızı uyarmak ve bilinçlendirmek için bu programları yapıyoruz. Hem fethi anlatmış oluyoruz hem de yılbaşı, Noel etkinliklerinin bizim inancımıza uygun olmadığını haykırmak adına bu programı gerçekleştiriyoruz."

Turhan daha sonra Mekke'nin Fethi programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile vatandaşlar katıldı.

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