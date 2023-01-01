Malatya'da yılın ilk bebekleri ikizlere doktor ile ebenin ismini verdiler

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MALATYA (AA) - Malatya'da yeni yılın ilk bebekleri olan ikizler "Murat" 2 kilo 400 gram, "Ayşe" ise 2 kilo 150 gram doğdu, bebeklere doğum yaptıran doktor ile ebenin ismi verildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 00.07'de dünyaya gelen ikiz bebeklere, doktor ile ebenin ismi verildi.

İkiz bebek dünyaya getiren 31 yaşındaki Özlem Kazan, gazeteciler yaptığı açıklamada ikiz bebeklerin dünyaya gelmesiyle 4 çocuğunun olduğunu söyledi.

İkizlerin birinin kız diğerinin erkek olduğunu aktaran Kazan, "Rabb'im dileyen herkese nasip etsin, gerçekten çok güzel bir duygu. Kıza ebenin ismini Ayşe, erkeğe de doktorumuzun ismi Murat'ı vermeyi düşündük. Yeni yılda sağlık ve huzur tek dileğim." diye konuştu.

Mutlu olduklarını dile getiren 42 yaşındaki baba Mustafa Kazan, "İnşallah vatana millete hayırlı olurlar. 2023 yılının daha güzel geçmesini temenni ediyoruz. İkiz babası olmak çok ayrı bir duygu. Herkese nasip olur inşallah." ifadesini kullandı.

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Murat Altındağ, "İkiz bebekler 2 kilo 400 gram ve 2 kilo 150 gram doğdu. Bebekler gayet iyi ve sağlıklı. Yarın anne ve bebekleri taburcu etmeyi planlıyoruz. Aile sağ olsun, jet olsun diye benim ismimi koymuş. İsmiyle yaşıyla sağlıklı büyüsün." dedi.





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