Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, yapımı süren Gençlik Kampını inceledi

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MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Beydağı Tabiat Parkı içerisinde yapımı devam eden Gençlik Kampı alanında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, Gençlik Kampı inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Beydağı Tabiat Parkı'nda hizmetlerin sürdüğünü anlatan Gürkan, şöyle devam etti:

"Buranın toplam alanı 3 milyon 300 bin metrekare. Yani burası Türkiye'nin en büyük parklarından bir tanesidir. Tabii sadece parkın yapılması ile yetinilmemiş piknik, yürüyüş, sportif, macera alanları, futbol, hentbol, voleybol tenis sahaları, kapalı spor salonları ve Gençlik Kampı dediğimiz tatil köyü niteliğinde Malatya'ya yakışan bir Gençlik Kampı olacak. Aynı zamanda Gençlik Merkezi olarak Türkiye'nin geneline hizmet edecek ve 12 ay boyunca 250 gencimiz burada barınabileceklerdir. Gençlerimiz sportif, sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunacaklar."

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