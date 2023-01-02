Malatya'da takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 44 NF 999 plaka otomobil, Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan Kavşağı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile yanındaki S.E, M.K, S.Ö. ve Z.Y. ambulansla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların polis oldukları ve görev yerleri Hekimhan ilçesine gittikleri öğrenildi.

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