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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra şekerpare kuru kayısının kilogramı 130,16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra şekerpare kuru kayısı Kg 130,16 130,16

Kuru kayısı Kg 81,60 122,00

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