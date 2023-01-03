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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

AA

Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu madde sevk edeceğini belirlediği bir aracı havalimanı yolu üzerinde kovalamaca sonucu durdurdu. Şüphelilerin kaçarken araçtan attığı yastığın içerisinde 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlıdan M.K. ve K.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada ise Y.T. ve M.Ö'nün ikamet ve üst aramalarında 47 gram metamfetamin ve 26 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kale uygulama noktasında da durdurulan bir yolcu otobüsünde ise şüpheli F.Y'nin beline sarılı vaziyette 350 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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