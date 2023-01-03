Malatya'da vefat eden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Eroğlu için tören düzenlendi

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MALATYA (AA) - Malatya'da vefat eden genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Mustafa Eroğlu için çalıştığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören düzenlendi.

Eroğlu (71) için başhekimlik binası önünde yapılan törene, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Erol Karaaslan, Malatya Tabipler Odası Başkanı Sezai Demirel, Eroğlu'nun eşi Hayal Eroğlu ve mesai arkadaşları katıldı.

Malatya Tabipler Odasının eski başkanlarından Eroğlu'nun cenazesi 1990 yılından bu yana çalıştığı hastanenin önüne getirilerek helallik alındı.

Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Erhan Berk, konuşmasında, Eroğlu için rahmet dileyerek, "Bizler razıydık, Allah da razı olsun. Hoşgörüsü, mesleğine sadakati ve hastalara davranışı ile bizlere örnek oldu. Dilerim insanlığa verdiği hizmet mağfiret olarak karşısına çıkar. Rabbim rahmeti ile muamele eylesin." dedi.

Sezai Demirel ise acı ve kayıplarının büyük olduğunu dile getirerek, "Benim Numune Hastanesinde başlayan bir dostluğum var. Neredeyse 40 yıl olacak. Tabipler Odasında başkanken çok değerli hizmetler yaptı. Bugünkü odayı bize kazandırdı. Onun yönetiminde olmaktan onur duydum. Allah rahmet eylesin. Biz razıydık, Rabbim de razı olsun." diye konuştu.

3 çocuk babası Eroğlu'nun cenazesi Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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