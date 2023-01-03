Malatya'da evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Battalgazi ilçe jandarma komutanlı ekipleri, ilçedeki faili meçhul hırsızlık olaylarının çözülmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları araştırmada 5 ayrı evden çeşitli malzemeleri çalan 2 şüpheliyi yakaladı.
Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda suça konu olan malzemeler bulunarak mağdurlara teslim edildi.