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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuru kayısı ihracatından 402 milyon dolar elde edildi

AA

Kuru kayısı ihracatından 402 milyon dolar elde edildi

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, geçen yıl 76 bin 355 ton kuru kayısı ihracatından 402 milyon dolar gelir sağlandığını bildirdi.

Özcan, borsa binasında düzenlediği basın toplantısında, ihracatta, elde edilen gelir açısından verimli bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Aralık ayında 10 bin 47 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek 50 milyon 908 bin dolar gelir elde ettik. 2022 yılında 76 bin 355 ton kuru kayısı ihracatına karşılık Cumhuriyet tarihinde ilk defa 402 milyon dolar gelir elde ettik." dedi.

Kuru kayısının yanı sıra kayısı çekirdeği ihracatı yapıldığını, üretilen kayısı ve çekirdeğinin iç piyasada da tüketildiğini dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

"Çekirdek ve iç piyasadaki tüketimle beraber yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde ettik. Kuru kayısı ülkemiz ve bölge için önemli bir ürün. Cumhurbaşkanı'mız açıkladı, ihracat rakamlarına yıl bazında bakıldığında yaklaşık yüzde 13'lük artış var. Kuru kayısı ihracat gelirlerinde ise yüzde 15'in üzerinde artış var. Bu rakamlar bizi hem umutlandırıyor, hem de sevindiriyor."

Kuru kayısıda lisanslı depoculuğun başladığını hatırlatan Özcan, lisansı depoculukla Türkiye Ürün İhtisas Borsacılığı ve Elektronik Satış Sistemi'ni entegre ederek kayısıyı yatırım aracına dönüştürmeyi planladıklarını söyledi.

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatında kuru kayısının önemli yeri olduğuna işaret eden Özcan, "Kuru kayısı kendi grubunda, kuru meyvede ihracat şampiyonudur. Kayısıya daha fazla yatırım, ihracat ve gelir hedefi, kamuoyunun önünden hiç kalkmamalıdır." dedi.

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