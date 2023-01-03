Arslantepe Höyüğü'ne yapılacak karşılama merkezinin projesi onaylandı

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MALATYA (AA) - Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Anadolu'da ilk şehir devletleri yapılarının ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'ne yapılacak karşılama merkezinin projesini onayladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret edecek turistler için Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Arslantepe Karşılama Merkezi Mimari ve Çevre Düzenleme Projesi, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanarak ihale aşamasına getirildi.

Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ve Fırat Kalkınma Ajansının eş finansman desteğiyle inşa edilecek karşılama merkezinin ihale süreci devam ediyor.

Karşılama merkezi, höyüğe 100 metre mesafede inşa edilecek.

Ayrıca merkezin yapımında ekolojik ve geleneksel bir malzeme olan kerpiç kullanılacak.

Binada ziyaretçilere hizmet verecek bir kafeterya, mağaza ve höyükte yaşamış geçmiş uygarlıkların canlandırmalarının yapılacağı bir sinevizyon/simülasyon odası da bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, karşılama merkezinin Türkiye'ye örnek bir çalışma olacağını belirtti.

Arslantepe'nin "medeniyetin başladığı yer" olarak tarif edildiğini vurgulayan Gürkan, şöyle devam etti:

"İnsanlık medeniyetinin başladığı yerin günümüz insanlarına hitap edecek bir merkezle tanıtım ve karşılama merkezi ile mütenasip olması lazım. Bu anlamda arkadaşlarımızın yaptığı proje, çevreye ve yeşile duyarlı, kendi enerjisini üreten bir merkez olacak. Simülasyon merkezinde ziyaretçiler, Arslantepe'ye, bundan 7 bin yıl önceki yaşantının hangi usul ve esaslarda olduğunu o alanda görerek, yaşayarak çıkacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Fırat Kalkınma Ajansımız ve belediyemizle milyonlarca liralık rakama tekabül edecek bir karşılama merkezi yapılacak."

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