Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı sürüyor

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MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla kamp çalışmalarını sürdürecek.

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