Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur'un ailesine şehadet haberi verildi

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MALATYA (AA) - Konya'da askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur'un şehadet haberi ailesine verildi.

Şehit Uğur'un (29) Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde yaşayan babası Metin ile annesi Sebahat Uğur'a şehadet haberini, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen verdi.

İtfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı.

Şehidin yakınları da acı haber üzerine Türk bayrağı asılan eve geldi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin yayımladığı taziye mesajında, şehit Uğur'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

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