Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 170 kilogram bandrolsüz tütün, 27 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı), 17 litre el yapımı sahte alkol, 176 cinsel içerikli ürün, 9 gümrük kaçağı parfüm, 6 elektronik nargile, 1 elektronik sigara dolum makinesi, 16 kablosuz kulaklık ile 7 gümrük kaçağı çizim kalemi ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.



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