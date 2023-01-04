Malatya'da uyuşturucu ve silah bulunan araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı

MALATYA (AA) - Malatya'da bir otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, Ferhadiye Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca, silaha ait 17 fişek, 61 gram metamfetamin, bir hassas terazi, 8 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.