Malatya'da bir yılda 177 hastaya kemik iliği nakli yapıldı

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MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde geçen yıl 177 hastaya kemik iliği nakli yapıldı.

Kan kanseri ve önemli kan hastalıklarının tedavisinde önemli yeri olan kök hücre ve kemik iliği nakli, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 2010'dan bu yana gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'de açılışı yapılan Onkoloji Hastanesi'nde kurulan 40 yataklı Kök Hücre ve Kemik İliği Nakli Merkezi'nde de Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen hastalar tedavi ediliyor.

Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde 12 yılda kök hücre ve kemik iliği nakledilen hasta sayısı 1500'ü geçti.

Kök Hücre ve Aferez Ünitesi ile Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, AA muhabirine, merkezlerinde tecrübeli ekipleriyle kök hücre ve kemik iliği nakilleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen yıl başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını dile getiren Erkurt, şöyle devam etti:

"Merkezimizde 2022'de 177 hastaya kemik iliği nakli yaptık. Son 5 yıl içerisinde üniversite ve kamu hastaneleri arasında en çok kemik iliği nakli yapılan merkez konumundayız. 2021'deki 277 nakile göre azalma oldu ancak 2022'de kalite ve standardı artırarak ortalama ölüm oranlarını yüzde 10'un altına düşürdük. Bu da Avrupa ve ABD standartlarında bir oran. Turgut Özal Tıp Merkezi artık kemik iliği naklinde Türkiye'de ve dünyada deneyimli ve en çok nakil yapan merkezlerden. "

Prof. Dr. Erkurt, Akdeniz anemisinin en ağır seyreden türü "talasemi majör" adı verilen kalıtsal ağır kansızlık rahatsızlığı için de tedavi uyguladıklarını aktararak, merkezlerinde bu tür 8 hastayı kemik iliği nakliyle sağlığına kavuşturduklarını ifade etti.

Erkurt, talasemi majör hastalarının kemik iliği nakli için merkezlerine başvurabileceklerini kaydetti.

- Ağabeyinden kök hücre nakledildi

Halsizlik şikayetiyle Malatya'da hastaneye başvuran Halit Abacı, üniversite hastanesinde kendisine kan kanseri teşhisi konulduğunu belirtti.

Ağabeyinden kök hücre nakledilen Abacı, "22 Eylül'den bu yana tedavi görüyorum. Ağabeyinden alınan kök hücre uyumlu oldu. Şu an sağlığım gayet iyi, inşallah da daha iyi olacağım. Emeği geçen tüm hocalarımıza ve sağlık personeline çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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