Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 148,18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı
|Kg
|148,18
|148,18
|Kuru kayısı
|Kg
|75,00
|100,16
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|84,27
|84,27
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|140,00
|140,00
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