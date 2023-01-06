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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik kazasında konuşma ve yürüme yetisini kaybeden genç yeniden adım atmaya başladı

AA

Trafik kazasında konuşma ve yürüme yetisini kaybeden genç yeniden adım atmaya başladı

​​​​​​​MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da trafik kazası sonrasında konuşma ve yürüme yetisini kaybeden 21 yaşındaki Ali Yağmur, 20 günü yoğun bakımda olmak üzere yaklaşık 3 aylık tedavinin ardından yeniden hayata bağlandı.

İnönü Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü birinci sınıf öğrencisi Yağmur, kuryelik yaparken 31 Ağustos'ta geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören Yağmur, 2 kez beyin ameliyatı oldu. Daha sonra fizyoterapi alan genç, yeniden adım atmaya ve birkaç kelimeyle ihtiyaçlarını anlatmaya başladı.

Hastanenin Palyatif Bakım Sorumlusu ve Geriatri Uzmanı Duygu Erbaş Saçar, AA muhabirine, hastanın yoğun bakımdan servislerine geldiğinde bilincinin açık olduğunu ancak göz teması bile kuramadığını anlattı.

Kaslarında kuvvet kaybı olan hastaya özel besin tedavisi ile fizyoterapi uyguladıklarını belirten Saçar, "Beyin bölgesine aldığı hasar nedeniyle konuşamıyordu. Uzun tedavi sürecinden sonra hastamız şu an çok net şekilde göz teması kurabiliyor. Birkaç kelime de olsa konuşmaya başladı ve yürür duruma geldi. Uzun süreli tedaviyle daha iyi konuşacağını ümit ediyoruz." dedi.

- "İleri düzey hareketlerle devam ediyoruz"

Fizyoterapist Gülsen Çeviköz de Ali'nin tedavi sürecinde ilerleme kaydettiklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Oturamıyordu, kalkamıyordu, kalça ve kol hareketleri çok yetersizdi. Her gün yaklaşık bir saat fizik tedavi uyguladık. Söylediklerimi çok güzel yerine getirdi, ailesi çok yardımcı oldu. Çok hızlı ilerledik, verdiğimiz her şeyi Ali'den çok hızlı geri alabildik. Her gün üzerine yeni şeyler koyarak, oturma, ayağa kalkma, dengede durma, yürüme hareketlerini yaptı. Şimdi ileri düzey hareketlerle devam ediyoruz. Ben de çok mutluyum, gelişme gösterdiği için. Ali konuşmaya başladı, genelde bize teşekkür ediyor, kısa kelimeler kuruyor. Birkaç kelimeyle şu an ihtiyaçlarını anlatabiliyor."

- "Biz de yeniden doğduk"

Doktorların kaza gecesi oğlunun sağlık durumu için iyi şeyler söylemediğini aktaran anne Gülay Yağmur ise "Kaza anında kaskı kafasından çıkmış, beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda 20 gün yattı, doktorlar hiç ümit vermiyordu. Durumu çok ağırdı, ameliyatlar sonrası iyi toparladı. Ali güçlü. Kötü günler geride kaldı inşallah. Ali ile biz de yeniden doğduk." ifadesini kullandı.

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