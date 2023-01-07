Malatya'da refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, tırın refüje çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

C.A. yönetimindeki 44 NB 358 plakalı mısır sapı yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Erkenek Mahallesi mevkisinde orta refüje çarptı.

Tırın dorsesinde bulunan mısır sapı balyalarının bir kısmı yola savruldu.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri trafik akışının güvenli şekilde devam etmesi için tedbir aldı.

Karayolları ekipleri de buzlanan yolu tuzladı.

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