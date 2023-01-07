Battalgazi'de yapımı süren Tekstilkent'in bu yıl tamamlanması hedefleniyor

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MALATYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Battalgazi Belediyesince yürütülen Tekstilkent Projesi'nin bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye katma değer sağlayarak istihdamı artıracak Tekstilkent Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla Battalgazi Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" çerçevesinde 6 bin metrekarelik alanda inşaat çalışması sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Medeniyetin kalbi Battalgazi her geçen gün daha da gelişiyor ve büyüyor. Hatunsuyu Mahallemizde startını verdiğimiz projemiz devam ediyor. Ekiplerimiz yoğun bir mesai ortaya koyuyor. Allah'ın izniyle projemizi 2023 yılında tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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