Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur için Malatya'da mevlit okutuldu

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MALATYA (AA) - Konya'da askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur'un için Malatya'da mevlit okutuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Ocak'ta görev başında geçirdiği trafik kazası sonucu Şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur için Battalgazi ilçesindeKİ Turgut Özal Camisi'nde kılınan öğle namazını müteakip mevlit okutuldu.

Cami avlusunda kurulan taziye çadırında okunan mevlide, şehidin yakınları, Vali Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, il müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit, okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın yaptığı dua ile sona erdi.

Mevlit sonrası Şahin ve beraberindekiler, şehidin babası Metin Uğur ve şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

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