Malatya'da Okullar Arası Gençler Yüzme Grup Yarışması başladı

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MALATYA (AA) - Okullar Arası Gençler Yüzme Grup Yarışması, 12 ilden 480 sporcunun katılımıyla Malatya'da başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda seremoniyle başlayan yarışmada sporcular madalya için kulaç attı.



MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, yarışmanın kentte düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek genç sporculara başarılar diledi.

Fendoğlu, konuşmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ile birlikte yarışmada derece yapan takımlara ve sporculara madalya verdi.



Bugün başlayan müsabakalar yarın sona erecek.

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