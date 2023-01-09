Malatya il protokolünden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

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MALATYA (AA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin ve il protokolü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şahin mesajında, tarafsız, ilkeli, sağduyulu, ahlaklı ve özgür basının ülkenin bütün dinamiklerini olumlu etkilediğini belirterek, meselelere daha sağlıklı ve çok yönlü bakışı güçlendirdiğini kaydetti.

Gazetecilerin toplumu en iyi şekilde bilgilendirmek için bir çalıştıklarını ifade eden Şahin, "Hayatın her alanında önemli yeri olan basın çalışanlarımızın ve gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, kamuoyunun bilgilendirilmesine ve doğru yönlendirilmesine katkı sağlayan ve bu anlamda hayati rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kamu yararına hizmet yapmakta olan basın mensuplarının, ülkenin olduğu gibi kentin de sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağladığını belirtti.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün önemini belirterek, "Bu anlamlı gün gazete çalışanlarının verdiği mücadele sonunda kazanılan hakların yasalaştığı çok önemli bir gündür." ifadesini kullandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise demokratik, ahlaki ve toplumsal sorumluluk bilinciyle mesleğini ifa eden, toplumun doğru haber alma hakkını temin etmek ve kamuoyunu gerçeğe ulaştırmak amacıyla fedakarca çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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