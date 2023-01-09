Malatya'da üniversite öğrencilerine seminer

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MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında üniversite öğrencilerine seminer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı ile mücadele yöntemleri, aile içi ve çocuk ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri bağlamında geliştirilen projeler kapsamında bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.



En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında İnönü Üniversitesinde öğrenim gören 200 üniversite öğrencisine ve Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören 75 kursiyere bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca Uyuşturucu ile Mücadele Mobil (UYUMA) uygulaması konusunda seyahat halinde bulunan vatandaşlara 1050 broşür dağıtıldı.

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