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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 153 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg 153,00 153,00

Nohut Kg 17,85 17,85 Bal Kg 165,16 183,60 Pestil Kg 102,00 102,00 Dut Pekmezi Kg 86,70 86,70





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