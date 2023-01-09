Malatya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Cuma D. (46) yönetimindeki 44 FM 424 plakalı otomobil, Gövdeli Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada Sülbiye D. (40) ve Ayşe Fatma D. (44) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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