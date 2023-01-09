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Malatya'da protokol üyelerinden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

AA

Malatya'da protokol üyelerinden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

MALATYA (AA) - Malatya'da il protokolü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, mesajında, gazetecilik mesleğinin demokrasinin olmazsa olmaz yapı taşlarından biri olduğunu ifade ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Türkiye'de ve dünyada gelişmeleri takip etmeyi sağlayan, vatandaşlar için kurumlarla iletişim köprüsü olan özgür basının demokratik toplumun en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu belirterek, "Çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin inşasında, düşünce ve vicdan hürriyetinin kurumsallaşmasında basın kuruluşları etkin ve işlevsel bir rol oynamaktadır." ifadesini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de gazeteciliğin demokratik ve şeffaf toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu kaydederek, halkı bilgilendirmek gayesiyle gece gündüz çalışan basın mensuplarının çoğu zaman zorlu şartlar altında görev yaptığını belirtti.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan da özgür, objektif ve ilkeli basının toplumların gelişmesinde büyük bir paya sahip olduğunu ifade ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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