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MALATYA (AA) - Malatya'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Y.Ö'nün kullandığı 53 AB 666 plakalı otomobil, Malatya Çevre Yolu'nun Yıldıztepe Mahallesi Kanyon Caddesi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen T.D'ye (63) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.





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