Malatya'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinden 2 bilgisayar, 4 işitme cihazı ile bir miktar paranın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, 25 iş yerine ait 120 saatlik kamera görüntüsünü izleyerek olayı gerçekleştirenlerin çok sayıda suç kayıtları bulunan M.T. ve C.M. olduğunu belirledi.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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