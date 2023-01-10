Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

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MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, cemiyetin yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarınca karşılanan Gürkan, buradaki konuşmasında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesi ile Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etmekten ve basın mensupları ile bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu belirtti.

Gürkan, şöyle konuştu:

"Bütün gazeteci kardeşlerimi ve basın çalışanlarımızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum ve günlerini de kutluyorum. Hakikaten zor, ağır şartlarda görev yapan bu arkadaşlarımızı toplumun duyu organları olarak değerlendiriyoruz. Toplumdaki hadiselerin insanlar nezdinde duyurulması noktasında önemli görevler ifa ediyorlar. Bu anlamda bütün gazeteci kardeşlerimi tebrik ediyorum, kutluyorum. Görevinizde başarılar diliyorum, siz bir kamu görevi yapıyorsunuz. Bu kamu görevini yaparken de olayların tarafsız şekilde sunulması noktasında göstermiş olduğunuz gayretten dolayı hepinize teşekkür ediyorum."

Gürkan, bir gazetecinin 2023 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olma düşüncesine yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:



"Böyle bir düşüncemiz yoktur. Görevi (Büyükşehir Belediye Başkanlığı) vatandaşımızdan 5 yıllığına aldık. Bu 5 yıl süresi içerisinde vatandaşımıza en güzel şekilde hizmet etme gayreti, çabası içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte nasip, kısmet yarının sahibi Allah'tır."

Vahap Güner de ziyareti için Gürkan'a teşekkür etti, basın mensupları için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün önemini vurguladı.

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