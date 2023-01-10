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Malatya'da, Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 177. yılı kutlandı

AA

Malatya'da, Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 177. yılı kutlandı

MALATYA (AA) - Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 177. yılı dolayısıyla Malatya'da etkinlik düzenlendi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Turgut Özal Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, dünyanın değiştiğini, 21. yüzyıldan sonra dünyada çok farklı bir hikayenin yazıldığını söyledi.

Hazırlıklı olmayan toplumların kaybolacağını anlatan Şahin, "Dünya büyük bir krizin eşiğinde vahşi kapitalizmin son bir kaç yüzyılda belirlemiş olduğu ilkeler bizi çok başka yere götürdü. Bu ilkeler neydi, ne olursa olsun karlılık, verimlilik ve üretim. Bunun sonucu olarak toprak kirlendi, su kirlendi, artık dünya böyle bir üretim modelini kaldıramaz hale geldi. Bu sadece tarım, sanayi, şehirler için değil, aklınıza gelecek tüm proseslerde dünya böyle bir üretim modelini kaldıramıyor." diye konuştu.

Tarımın ilkelerinin değiştiğini verimlilik ile ekonomikliğin artık ikinci planda olduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Önceliğimiz sürdürebilirlik, karbon ayak izinin azaltılması. Suyun ekonomik kullanımı, az kullanımı, dönüştürülebilmesi. Önceliğimiz organik tarım, iyi tarım. Bunlar nostalji olsun diye değil, zorunluluklar bizi buraya ittiği için bu noktaya geldik. Nasıl bir kuraklığın içerisinde olduğumuzu görüyorsunuz. Bu kuraklıklar 1-2 yıl değil, 10 yıllara doğru uzayacağı bilim adamları tarafından söyleniyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli selamlama konuşması yaptı.

Programa Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

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