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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya ve Kahramanmaraş'ta idareciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Malatya ve Kahramanmaraş'ta idareciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MALATYA (AA) - Malatya ve Kahramanmaraş'ta kaymakam, belediye başkanı ve idareciler Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın çektiği "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını oylayan Güder, spor kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi", çevre ve yaşam kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Organik plastik" fotoğraflarını seçti.

Güder, çevrenin özenle korunması gerektiğini belirterek, "İnsanlar çevreyi hunharca kullanıyor, buna rağmen doğa insana merhametle yaklaşıyor. Kendi üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Şebnem Coşkun'un 'Organik plastik' fotoğrafına baktığımızda denizin içine atılmış yabancı, doğaya atılmaması gereken bir cisim. " diye konuştu.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Spor kategorisinde tercihini Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür Secdesi"nden yana kullanan Kılıç, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Masumiyet", fotoğrafını oyladı.

Kaymakam Kılıç, Anadolu Ajansı ve çalışanlarını tebrik ederek, "Gerçekten birbirinden çok güzel fotoğraflar var. Üç farklı alanda güzel fotoğrafları tercih ettim. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum." dedi.

- Kahramanmaraş

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.

Görgel, sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haberde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", çevre-yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in çektiği "İdlib'de kar" fotoğraflarını oyladı.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, AA foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" başlıklı fotoğrafına oy veren Boz, çevre-yaşamda Narciso Contreras'ın ""Aman savaş duymasın", haber kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Operasyon başlıyor" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Uluslararası Gazeteciler İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği (UGİYAD) Başkanı Kenan Onaran da "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı.

Onaran, spor kategorisinde Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü", çevre-yaşamda Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Gözün gördüğü, kalbin bildiği", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Görev tamam" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Esnaf, Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu da haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu", sporda Elif Öztürk Öz Göncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşamda ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" adlı fotoğrafını seçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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