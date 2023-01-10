Malatya'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 16 şüpheli tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımı ile mücadele kapsamında son bir haftada yapılan çalışmalarda, toplamda 3 bin 689 sentetik hap, 147 gram metamfetamin, 173 gram esrar, 2 tabanca ile çok sayıda fişek, 2 hassas terazi ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 240 lira ele geçirdi.
Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.