CHP Malatya İl Başkanlığına Barış Yıldız atandı

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MALATYA (AA) - CHP Malatya İl Başkanlığına, partinin eğitimden sorumlu il başkan yardımcısı Barış Yıldız'ın atandığı bildirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi, Barış Yıldız'ı il başkanı olarak atadı. Yıldız, 12 Ocak Perşembe günü görevi devralacak.

Partisinden milletvekili aday adayı olan eski il başkanı Enver Kiraz ise atamayı sosyal medya hesabından, "Malatya il başkanımız olarak atanan daha önce gençlik kolları başkanım, bu donem yol arkadaşım, değerli kardeşim Barış Yıldız'ı kutluyor, başarılar diliyorum." ifadeleriyle duyurdu.

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