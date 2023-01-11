Malatya'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timlerince hırsızlık suçundan aranan ve 12 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Z, yakalandı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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