Malatya'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timlerince hırsızlık suçundan aranan ve 12 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Z, yakalandı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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