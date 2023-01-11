Battalgazi Belediye Başkanı Güder'den AA'ya ziyaret

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MALATYA (AA) - Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Anadolu Ajansı (AA) Malatya Bürosu'nu ziyaret etti.

Güder, AA Malatya Bürosu'nu ziyaretinde çalışanların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Güder, ziyaretteki konuşmasında, AA'nın sadece ulusalda değil, uluslararası anlamda da Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya, ülkenin gözü kulağı olmaya devam ettiğini söyledi.

Güder, AA'nın habercilik noktasında hakkı, hukuku, adaleti gözettiğini, aklı hür, vicdanı hür, kalemi hür bir haber ajansı olduğunu belirterek önemli bir kamu hizmeti yürüten ajans çalışanlarını tebrik etti.

AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan da AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi, ziyareti için Güder'e teşekkür etti.





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