Kaymakam Türkoğlu gazetecilerle bir araya geldi

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MALATYA (AA) - Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, bu yıl ilçede birbirinden güzel ve önemli projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Kaymakam Türkoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İlçeye yapılması planlanan projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaları tamamladıklarını aktaran Türkoğlu, "İnşallah kısa bir süre içerisinde öğretmenevinin temelini atacağız. Beş katlı tesisin alt katı dükkan ve alışveriş merkezi olacak. Birçok yeni eğitim kurumu yapacağız. İmam hatip lisemizin yanına 16 derslikli bir lise, 8 derslikli bir anaokulu, Gençlik ve Spor Bakanlığımız uhdesinde Gençlik Merkezi yapılacak." dedi.

Tohma Kanyonu'nun kapalı bölümlerinin baharla birlikte tadilatının yapılarak turizme kazandırılacağını aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:



"Yapımı tamamlanan Fizik Tedavi Hastanemiz de bu yıl hasta kabulüne başlayacak. Kapalı spor salonumuzun içerisinde halkımızın yaz kış hizmetine sunacağımız modern spor merkezimizi açacağız. Yine halk eğitim merkezi içerisinde annelerimize ve ev hanımlarına yönelik harika bir projeyi hayata geçiriyoruz. Annelerimiz için burada etkinliklerle dolu bir bölüm oluşturuyoruz. Anneler çocuklarını buraya getirerek hiçbir ücret ödemeden eğlence başta olmak üzere eğitici ve öğretici programlara katılabilecek. Özgün tasarımıyla ilimizde ilk olacak dinlenme salonlarında çayını kahvesini içerken çocukları eğitmenlerimiz eşliğinde gün boyu birbirinden güzel aktiviteler yapacak."

Hacılar Mahallesi'ndeki tarihi köprünün tadilatla ayağa kaldırılacağını belirten Türkoğlu, "Hacılar Mahallemizde hemşehrimiz Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun desteği ile mahalle konuk evi ve çeşitli sosyal donatıları yapılacak. Yine ilçe merkezindeki çim sahayı bu yıl ışıklandırarak vatandaşlarımızın 24 saat kullanımına sunacağız. Son olarak organize sanayi bölgesinde 3 firmaya yer teslimi yaptık. İnşallah bu firmalar tesislerini yaptığında ilçemizde yüzlerce vatandaşımız burada çalışma imkanı bulacak." dedi.

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