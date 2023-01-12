Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

MALATYA (AA) - Malatya'da gümrük kaçağı 50 bin dal makaron ile 24 bin 750 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma neticesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ile makaron satışı yapıldığı belirlendi.
Operasyon düzenleyen ekipler, işyeri, depo ve şüphelinin aracında yaptığı aramada 50 bin dal sahte bandrollü makaron ile 24 bin 750 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.