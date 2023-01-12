Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da gümrük kaçağı 50 bin dal makaron ile 24 bin 750 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma neticesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ile makaron satışı yapıldığı belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler, işyeri, depo ve şüphelinin aracında yaptığı aramada 50 bin dal sahte bandrollü makaron ile 24 bin 750 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.