Kale'de bilgi, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde, "2022 Yılı Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen bilgi, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kale Merkez Camisi Hacı Mecit Karaca Konferans Salonu'nda Kuran-ı Kerim tilaveti ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisiyle başlayan programda, Kale İlçe Müftülüğü korosunca ilahiler seslendirildi.



Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, programda emeği geçen müftülük ve milli eğitim çalışanlarıyla yarışmaya ilgi gösteren öğrencilere teşekkür etti.

Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile Kale İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş da selamlama konuşması yaptı.

Program, lise öğrencilerine yönelik düzenlenen bilgi yarışması, ortaokul öğrencilerine yönelik yapılan kompozisyon yarışmasıyla ilkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



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