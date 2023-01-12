Malatya Havalimanı yeni terminal binası bu yıl hizmete açılacak

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MALATYA (AA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın 2023 yılı içerisinde inşaatının tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, inşası devam eden yeni terminal binasını inceleyerek, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 6 Şubat 2021'de temeli atılan, Malatya Havalimanı yeni terminal binasının yolcu kapasitesinin 2,5 milyon olduğunu belirtti.

Mevcut terminal binasının 9 bin 625 metrekare, inşası devam eden terminal binasının ise 26 bin 765 metrekare alana sahip olduğunu ifade eden Çalık, binanın 2,5 milyon yolcu kapasiteli olduğunu bildirdi.

Yeni binanın maliyetinin yaklaşık 750 milyon lira olduğunun, kaba inşaatın büyük oranda tamamlandığını aktaran Çalık, şunları kaydetti:

"Terminal binasının yanı sıra 2 bin 495 metrekare büyüklüğünde ısı ve güç merkezi binası, 112 metrekare apron bariyer binası, havalimanı giriş nizamiye binası, havalimanı iç bağlantı yolları, 301 araçlık otopark, arıtma tesisi ve 48 bin 900 metrekarelik apron ve yer hizmetleri araç sahası da inşa edilmekte. 2023 yılı içerisinde hizmete açacağımız yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesislerle Malatya’mız havayolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecek."

Havalimanının LCN değerlerinin yükseltildiğini işaret eden Çalık, "LCN değerlerini yükseltmemize rağmen Milli Savunma Bakanlığımızın onayına ihtiyacımız vardı. Bu konuyu Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a ilettik. Apronların LCN değerlerinin yüksekliğini yayınladılar. Bu vesileyle Malatya havalimanımıza büyük uçaklar uçabilecek. Uluslararası uçuşlara açık hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz ise kentin mükemmel bir terminal binasına kavuşacağını belirtti.

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