Malatya'da devrilen tırda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tırın şoförü ağır yaralandı.

A.K. yönetimindeki 33 AGS 412 plakalı tır, Esentepe Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, tırın içinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık personeline teslim etti.

İlk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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