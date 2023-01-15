Malatya'daki kamu projelerine 1 milyar 300 bin lira ödenek ayrıldı

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MALATYA (AA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'daki kamu projeleri için ilk etapta 1 milyon lira ödenek ayrıldığını belirtti.



Çalık, yazılı açıklamasında, Malatya'nın her alanda gelişmesine önem verdiklerine değinerek, bu konuda devlet eliyle sürdürülebilir yeni yatırımların da hayata geçirildiğini ifade etti.

Kent genelinde yürütülen bazı yatırım ve projeler hakkında bilgi veren Çalık, 53,5 kilometre uzunluğundaki Malatya Kuzey Çevre yolunun 32,1 kilometresinin tamamlandığını aktardı.

Çalık, Adliye Sarayı yapım işinin yatırım programına alındığını ve ilk etapta 130 milyon lira ödenek ayrıldığını belirterek, Malatya'da belediyeler ve üniversitelerin proje ve yatırımları haricinde yapımı devam eden ve yeni başlanacak bazı kamu projelerine 2023 yılı için ilk etapta yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira ödenek ayrıldığını kaydetti.

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