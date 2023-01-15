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MALATYA (AA) - Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 16 Grup'ta Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, Mardin Mezopotamya Spor Kulübü'nü 3-0 yendi.

Malatya Merkez Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Mehmet Demir ve Feride Gökçe yönetti.

Malatya takımı setleri 25-4, 25-6 ve 25-4 alarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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