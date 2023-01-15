Futbol: Ampute Süper Ligi

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MALATYA (AA) - Ampute Futbol Süper Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediyespor, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nü 1-0 yendi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahası'nda oynanan müsabakayı Malatya Büyükşehir Belediyespor, 12 dakikada Mohammad Reza Mır Ahmadı'nin golüyle 1-0 kazandı.

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