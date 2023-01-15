Yeni Malatyaspor- Bodrumspor maçının ardından

MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Ligin 20. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Bodrumspor’un teknik direktörü İsmet Taşdemir, 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Bodrumspor’un teknik direktörü İsmet Taşdemir maçın ardından düzenlenen basın toplantısında zorlu maçtan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kendileri için her maçın önemli olduğuna işaret eden Taşdemir, "Hocası değişmiş bir takım, hava katacağını biliyorduk. İlk yarı golü bulduk, daha sonraki süreçten hiç memnun değilim. İnanılmaz pas hataları yaptık. Topun bizde birazcık kalması belki de maçı çok erken kopartabilirdi, maalesef onu yapamadık. Dolayısıyla golü bulduktan sonra devre bitene kadar ki oyundan memnun değilim. İkinci yarının başında çok net bir gol pozisyonu verdik, daha sonra bütün ipleri elimize aldığımızı düşünüyorum. Doğru geçişlerle skoru da bulduk. Önemli bir maç ve deplasmandı, kazandığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.





- Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, sahada hatalar yaptıklarını söyledi.

Sonuç olarak bakıldığında oynanan futboldan memnun olduğunu dile getiren Vural, "76. dakikada yediğimiz gol takımın gardını düşürmedi. İyi oynuyorduk, biz pozisyon buluyorduk, sonuçlandırabilseydik. Şimdi 3-1 biten maçta kime ne anlatacaksın yani. Maalesef futbol sadece iyi oynayanın kazandığı bir oyun değil. Yanlış az yapanın, birlikte davrananın kazanmaya daha yakın olduğu bir oyun. Maç bittikten sonra çocuklarla konuştum, demoralize olacak bir şey yok. Bizim kaybetme hakkımız var, yalnız 10 maç kazanmak zorundayız." diye konuştu.

Sahada yaptıkları değişikliğinde sonuç getirmediğini anlatan Vural, "Kazanmayı çok istediğimiz bir maçı maalesef kaybetmiş olduk. Elimizden geleni yapacağız. Biz de ciddi bir maçta ilk defa oyuncularımızı görmüş olduk. Yaptığımız seçimlerin doğru olup olmadığını gördük. Oyuncuları bir tık daha tanımış olduk. " ifadelerini kullandı.

Takımın 3 puanını silinmesiyle ilgili ise Vural, "Yaptığımız itirazı federasyon değerlendiriyor. " dedi.

Vural, top kaybetmenin fazla olduğuna işaret ederek, "Top kaybetmek bu takımın özelliği olmuş, çok çabuk oynamaya çalışıyorlar ama sonuç vermiyor. Onlarda görüyorlar, her antrenmanda en az 20 dakika topun bizde kalmasıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Bir dakikada hemen sorun çözülmüyor tabi. İyi oynadık kaybettik, kimse bu lafı duymak istemez. İyi oynadıysan kazan kardeşim. Demek ki bir yerde iyi oynarken yapmaman gereken şeyler var, top kaybı, bireysel hata gibi. Bunlar çözülmeyecek şeyler değil," değerlendirmesinde bulundu.

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