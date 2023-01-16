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MALATYA (AA) - Malatya'da 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi ilçesi Şehitfevzi Mahallesi'nde 12 Afganistan uyruklu yakalandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında düzensiz göçmenleri getirdiği tespit edilen bir araçtaki 6 şüpheli ise Elazığ Hankendi Jandarma Kontrol Noktasında gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.



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