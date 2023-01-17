Malatya'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Battalgazi ilçesi Şehitfevzi Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 34 Afganistan, 1 Bangladeş uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.