Malatya'da "siparişle hırsızlık" yapan şebekeye yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da sipariş üzerine hırsızlık yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürlüğünde gazetecilere, kamu kurum ve kuruluşlarından bakır tel ile güneş enerji santrallerinin elektrik aksamlarını çalan şebekeye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 operasyon düzenlendiğini söyledi.

Kente il dışından gelen şebekenin 8 üyesinin çaldıkları kablolarla 31 Aralık 2022 gecesi düzenlenen operasyonla yakalandığını, dün de 180 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 21 hırsızlık olayının aydınlatıldığını belirten Şahin, "Adreslerde sadece çalıntı mal bulmadık. 14'ü kısa dipçikli olmak üzere 20 tüfek, 5 tabanca, çok sayıda kesici alet, mühimmat ve bir miktar uyuşturucu madde, tarihi eser olduğunu düşündüğümüz 1 yüzük, çalıntı 2 motosiklet ve 1 otomobil bulduk. Bu operasyonda 12 şüpheliyle ilgili işlem yaptık." diye konuştu.

Şüphelilerin birçok sabıkasının bulunduğunu ifade eden Şahin, "12'inci şüpheli çok özel, bir inşaat şirketi sahibi ve bu şüpheli bizim tespitlerimize göre organizatör, çete lideri olan bir şahıs. Sipariş üzerine inşaat malzemeleri çaldırıyor ve bunları daha sonra pazarlıyor. Adli işlemler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise ilk operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının tutuklandığını, ikinci operasyonda yakalananların ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

Operasyonda silah imalatında kullanılan aletlerin de ele geçirildiğine dikkati çeken Dağdeviren, "Toplamda 21 olay aydınlatıldı. İl dışından gelen hırsızlık şebekesi araçlarını farklı noktaya bırakıyor. Burada araç çalıyorlar. Çalıntı araçla hırsızlığı gerçekleştiriyorlar sonra da çalıntı malzemeyi kendi araçlarına aktarıyorlar. Mahkemeden aldığımız kararla teknik ve fiziki takip neticesinde suçun delillerini tam yaptık. Çalıntı malzemeleri de ele geçirdik." diye konuştu.

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